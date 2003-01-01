Mash: братья Самойловы могут забыть разногласия ради большого концерта.

Группа «Агата Кристи» может воссоединиться и вновь выйти на сцену, пишет тг-канал Mash. По данным канала, Вадим Самойлов готов пойти на мировую с братом Глебом ради большого сольного концерта в «Лужниках».

Легендарная рок-группа уже 16 лет не выступает вместе, а братья Самойловы не общаются друг с другом, выставляя претензии. При этом и Вадим, и Глеб продолжают выступать отдельно, в том числе исполняя старые хиты. Глеб берет за выступление 2.2 миллиона рублей, Вадим — 3.5 миллиона.

По данным Mash, Вадим уже прикидывает, как могло бы выглядеть воссоединение группы.