Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах

Собрание группы избирателей официально и единогласно поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ.

О единогласной поддержке в московском зале «Зарядье» заявила специально собравшаяся группа избирателей, пишет ТАСС.



Кроме этого, на собрании выбрали уполномоченные группы. Ими стали ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, а также юристы и правоведы Инна Ершова, Сергей Костенко и Альбина Гаджиева.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент России обратил внимание на обновление детских площадок в Сегеже.