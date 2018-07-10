Группа карельских депутатов призвала отказаться от повышения пенсионного возраста

Группа депутатов парламента Карелии подготовила проект обращения Законодательного собрания к Государственной думе с призывом отказаться от повышения пенсионного возраста.

"Аргументы о повышении пенсионного возраста, основанные на ожидаемом росте продолжительности жизни, не могут быть признаны самодостаточными, так как ежегодные отчеты Федеральной службы государственной статистики о данном показателе предполагают лишь ожидаемую продолжительность жизни новорожденных, но не средний возраст лиц, умерших в текущем году. Кроме того, согласно данным, ежегодно представляемым Федеральной службой государственной статистики, в случае реализации предложения о повышении пенсионного возраста значительная часть российских граждан не доживет до момента назначения им пенсии", - говорится в тексте обращения.

Его авторы также указывают на проблему трудоустройства пожилых людей.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".