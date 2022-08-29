Группа общественных советников появится у главы Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил создать группу общественных советников и учитывать их мнение перед принятием важных решений.

С такой инициативой он выступил на встрече с участниками Штаба общественной поддержки, который работал перед губернаторскими выборами.

«Врачи, педагоги, представители организаций культуры, руководители производств, общественных и национальных организаций. Люди, чье мнение важно не только для меня — для многих жителей республики. Иметь таких соратников очень ценно. Поэтому сегодня на встрече предложил продолжить работу штаба в формате института общественных советников. Перед принятием важных для республики решений будем обсуждать их вместе», — написал глава Карелии на свой странице Вконтакте.