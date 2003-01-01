Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска

Потасовку у здания правительства прокомментировали в полиции.

Очевидцы сняли инцидент на камеру, видео появилось в Телеграм-канале «Карельский дворик».

Вчера вечером, 17 августа, в центре Петрозаводска группа подростков устроила массовую драку у здания правительства. По словам очевидцев, сначала потасовка началась у здания правительства Карелии, затем продолжилась на ближайшей остановке. Очевидцы сообщают, что среди участников были, предположительно, нетрезвые молодые люди.

Позже часть подростков переместилась во двор дома № 16 на проспекте Ленина. Там подрались двое парней.

В МВД нашему изданию сообщили, что минувшим вечером было зарегистрировано несколько обращений от граждан по поводу драки между подростками в центре карельской столицы. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причастные лица.