Группа задержания вовремя прибыла на пожар в Карелии

Сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать жителей на пожаре в Медвежьегорске.
Как сообщили в Росгвардии Карелии, вечером 20 июня экипаж группы задержания, находившийся на маршруте патрулирования, получил экстренное сообщение о помощи. Группа подоспела на место пожара в Медвежьегорске и организовала оцепление. Росгвардейцы помогли эвакуировать жителей и обеспечили их безопасность.
Бушующий огонь уничтожил деревянные строения, жилой дом и автомобиль. Еще два жилых дома получили значительные повреждения.
Напомним, серьезный пожар случился вечером 20 июня в Медвежьегорске. Несмотря на повреждения, погибших и пострадавших не было. Погорельцев расселили в гостиницу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание