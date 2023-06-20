Группа задержания вовремя прибыла на пожар в Карелии

Сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать жителей на пожаре в Медвежьегорске.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, вечером 20 июня экипаж группы задержания, находившийся на маршруте патрулирования, получил экстренное сообщение о помощи. Группа подоспела на место пожара в Медвежьегорске и организовала оцепление. Росгвардейцы помогли эвакуировать жителей и обеспечили их безопасность.

Бушующий огонь уничтожил деревянные строения, жилой дом и автомобиль. Еще два жилых дома получили значительные повреждения.

Напомним, серьезный пожар случился вечером 20 июня в Медвежьегорске. Несмотря на повреждения, погибших и пострадавших не было. Погорельцев расселили в гостиницу.