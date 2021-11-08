Групповое ДТП на трассе в Карелии произошло из-за опасного маневра автомобиля с прицепом

Госавтоинспекция Карелии назвала обстоятельства группового дорожного происшествия в Прионежье.

Авария произошла в воскресенье, седьмого ноября, в Прионежском районе на 445 км. + 980 м. федеральной автодороги «Кола». Об этом сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Geely» с прицепом не справился с управлением, он допустил занос с последующим съездом в левый по ходу движения кювет.

42-летний водитель автомобиля «Ford Kuga», двигавшийся во встречном направлении, во избежание столкновения с «Geely» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110».

25-летняя женщина, находившаяся за рулем «ВАЗ», была госпитализирована с травмами. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП.