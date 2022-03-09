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Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:30, 10 Марта 2022

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На перекрёстке "Ровио - Торнева" столкнулись три автомобиля.

В Петрозаводске на улице Ровио, в районе пересечения с улицами Парфенова, Торнева, 9 марта в 16.12 произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, один из участников ДТП двигался по улице Ровио в прямом направлении. В это же время второй автомобиль пересекал перекрёсток, выезжая с улицы Парфенова на улицу Торнева.

От столкновения автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Торнева, развернуло и отбросило на полосу встречного движения и стоящий перед перекрёстком третий автомобиль.

Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

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