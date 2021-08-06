Детей из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией

Группа из 19 детей, ехавших на отдых, была снята с поезда с подозрением на кишечную инфекцию, сообщил министр образования Карелии.

Группу из 19 детей из Карелии сняли с поезда и отправили в больницы городов Белореченск и Апшеронск с подозрением на кишечную инфекцию. Информацию об этом министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

«Сегодня в Краснодарском крае 19 детей из Карелии сняты с поезда Мурманск-Адлер с подозрением на кишечную инфекцию. Дети ехали на отдых через турфирмы организованной группой. 7 детей и сопровождающий находятся в инфекционном отделении ЦРБ г. Белореченск, 12 детей и сопровождающий в ЦРБ Апшеронск. Состояние детей удовлетворительное, » — сообщил министр на своей странице в соцсети.

Роман Голубев заверил, что с сопровождающими госпитализированных детей, а также с родителями поддерживается постоянная связь. Вопрос, по его словам, находится на личном контроле министра.