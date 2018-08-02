Группы для ухода за детьми до 3 лет могут появиться в России с 2020 года

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал регионам субсидии на создание групп по уходу за детьми до трех лет с 2020 года

Регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание групп по уходу за детьми в возрасте до трех лет с 2020 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе всероссийского совещания по национальному проекту "Демография", передают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.