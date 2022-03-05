Группы в детских садах в Карелии продолжают закрываться на карантин из-за ОРВИ

За неделю в пяти детских садах республики группы приостановили деятельность из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
По информации Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты на карантин 6 групп в 5-ти детских садах в Петрозаводске и Беломорском районе.
Кроме того, за неделю приостановлена деятельность двух классов в двух школах в Петрозаводске и Муезерском районе.
Напомним, эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Карелии почти на 35 процентов.
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