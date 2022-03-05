Группы в детских садах в Карелии продолжают закрываться на карантин из-за ОРВИ

За неделю в пяти детских садах республики группы приостановили деятельность из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По информации Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты на карантин 6 групп в 5-ти детских садах в Петрозаводске и Беломорском районе.

Кроме того, за неделю приостановлена деятельность двух классов в двух школах в Петрозаводске и Муезерском районе.

Напомним, эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Карелии почти на 35 процентов.