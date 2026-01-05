РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Тема недели
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Новости

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10

Самые значимые события Понедельник

22:20

В Великобритании из-за детского ожирения запретили рекламу фастфуда

22:01

В 2025 году пожизненные сроки получило рекордное количество человек в России

21:01

Жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды

20:01

Газопровод на Кукковку будут тянуть через трассу «Фонтаны»

18:31

Экстремальные морозы ожидаются в Карелии в ближайшие дни

18:02

Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше

17:32

Местами до -29°С: вторник в Карелии обещает быть морозным и без осадков

17:01

В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенничество через маркетплейсы

16:32

Более 20 тысяч жителей Карелии общаются с помощью официальных домовых чатов в мессенджере МАХ

16:01

Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа

15:31

Участница Сталинградской битвы из Карелии Клавдия Голованова отмечает столетний юбилей

14:33

Легковой автомобиль загорелся в поселке Рабочеостровск

14:01

Стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул

13:32

Становление крепкого льда на Онего задерживается в Карелии

12:41

Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09
Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область
Сегодня 17:32 Общество
Поделиться

Бойцам передали генераторы, строительные инструменты, маскировочные сети, спальники, письма и многое другое. Груз был собран в рамках акции «Рождественский подарок бойцу», объявленной Главой республики Артуром Парфенчиковым.

фото: © Правительство РК

В преддверии Рождества в Курскую область из Карелии доставили предметы первой необходимости для земляков, служащих в Армии России, сообщает Правительство Республики Карелия.

Первыми получили посылки из родной республики бойцы из мотострелковых подразделений, танкисты и военнослужащие из ремонтного батальона. Им доставлены дизельные и бензиновые генераторы, бензопилы, маскировочные сети, спальники, личные посылки, открытки и письма с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, а также многое другое. Выполнять боевые задачи будет помогать автомобиль Нива — его просили передать земляки из мотострелкового полка. Получили бойцы и свежую карельскую форель от компании Kala ja Marjapojat.

Военнослужащие тепло поблагодарили жителей республики и Правительство региона за оказываемую поддержку.

— От жителей Карелии огромная помощь — я даже не ожидал, что будет приходить так много посылок, — сказал боец с позывным Моня, житель Олонецкого района. — Особенно приятно получать письма от детей — читаем со слезами на глазах.
Фуры с необходимым грузом из Карелии отправятся далее по всей линии фронта.

Сбор посылок был организован в рамках акции «Рождественский подарок бойцу», которую объявил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Участие в акции приняли жители всех районов и округов республики, работники предприятий, представители бизнеса и волонтерских организаций региона.

Ранее мы сообщали, что из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО.

 

 

Обсудить (0) в ленту
Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей
Сегодня, 19:32 Происшествия
Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске
Сегодня, 19:02 Общество
Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров
Сегодня, 18:02 Общество
Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий
Сегодня, 16:32 Культура
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение