Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

Бойцам передали генераторы, строительные инструменты, маскировочные сети, спальники, письма и многое другое. Груз был собран в рамках акции «Рождественский подарок бойцу», объявленной Главой республики Артуром Парфенчиковым.
В преддверии Рождества в Курскую область из Карелии доставили предметы первой необходимости для земляков, служащих в Армии России, сообщает Правительство Республики Карелия.
Первыми получили посылки из родной республики бойцы из мотострелковых подразделений, танкисты и военнослужащие из ремонтного батальона. Им доставлены дизельные и бензиновые генераторы, бензопилы, маскировочные сети, спальники, личные посылки, открытки и письма с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, а также многое другое. Выполнять боевые задачи будет помогать автомобиль Нива — его просили передать земляки из мотострелкового полка. Получили бойцы и свежую карельскую форель от компании Kala ja Marjapojat.
Военнослужащие тепло поблагодарили жителей республики и Правительство региона за оказываемую поддержку.
— От жителей Карелии огромная помощь — я даже не ожидал, что будет приходить так много посылок, — сказал боец с позывным Моня, житель Олонецкого района. — Особенно приятно получать письма от детей — читаем со слезами на глазах.
Фуры с необходимым грузом из Карелии отправятся далее по всей линии фронта.
Сбор посылок был организован в рамках акции «Рождественский подарок бойцу», которую объявил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Участие в акции приняли жители всех районов и округов республики, работники предприятий, представители бизнеса и волонтерских организаций региона.
Ранее мы сообщали, что из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО.