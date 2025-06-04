Камневоз съехал с дороги в Петрозаводске

фото: © «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Инцидент попал на видео.

Вчера вечером, 6 июня, на Лесном проспекте Петрозаводска произошло ДТП с участием груженого камневоза.

Большегруз внезапно съехал с проезжей части на обочину. Камеры видеонаблюдения запечатлели этот момент. Ролик разместило сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Обошлось без пострадавших — в момент происшествия на тротуаре не было пешеходов.Водителю удалось быстро вернуть машину на дорогу. Автомобилисты предположили, что причиной инцидента мог стать отказ тормозов.

Напомним, ранее грузовик опрокинулся на кольце в Петрозаводске.