Камневоз съехал с дороги в Петрозаводске

Инцидент попал на видео.
Вчера вечером, 6 июня, на Лесном проспекте Петрозаводска произошло ДТП с участием груженого камневоза.
Большегруз внезапно съехал с проезжей части на обочину. Камеры видеонаблюдения запечатлели этот момент. Ролик разместило сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Обошлось без пострадавших — в момент происшествия на тротуаре не было пешеходов.Водителю удалось быстро вернуть машину на дорогу. Автомобилисты предположили, что причиной инцидента мог стать отказ тормозов.
Напомним, ранее грузовик опрокинулся на кольце в Петрозаводске.
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