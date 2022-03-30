Грузоперевозчик из Карелии: «Водителей пришлось отправить в отпуска»

Транспортно-логистические компании Карелии оказались в числе предприятий, пострадавших из-за запрета на грузовые перевозки из России в страны Евросоюза.

Одни прекратили работу, другие пытаются выживать за счет внутренних перевозок. Тем временем европейские грузоперевозчики продолжают работать в России и задирают цены на свои услуги, что бьет по карману конечного потребителя.

О том, что происходит в отрасли, в интервью «Столице на Онего» рассказал представитель одной из карельских компаний Дмитрий Иванов.

Этим бизнесом он занимается уже 15 лет. Компания возила в Финляндию лес, доску, пеллеты, гранулы, а обратно в Россию — бумагу, целлюлозу и другие товары. Но сейчас она фактически свернула свою деятельность.

- Началось все еще в марте. Приезжает водитель к поставщику в Финляндии, говорит, я приехал на погрузку. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем. Водитель звонит нам, говорит, что здесь не грузят. Мы ищем другое место, где его можно загрузить, либо говорим, возвращайся обратно. Последние два месяца все обратные рейсы были пустые, то есть 12 рейсов всего.

А 8 апреля запретили въезд на территорию ЕС на российских номерах. Первый водитель мне позвонил в 5 часов вечера, сказал, что тут какие-то проблемы возникают на таможне. Наша таможня еще толком ничего не понимала. А уже с 9 часов вечера машины заходили на пункт пропуска груженые, финны их ставили в сторонку и потом отравляли обратно в Россию. У нас две машины развернули. Груз возвращали заказчику. Соответственно, нам не заплатили. Каждую неделю мы теряем порядка 600-700 тыс. прибыли.

Практически остановились. Водителей нам пришлось в отпуска отпустить, кто-то занялся ремонтом, техническим обслуживанием. Ждем, что будет дальше происходить. Смотрим, можно ли переориентироваться на внутренние российские перевозки. Но рынок автоперевозок сейчас настолько перенасыщен, что тарифы упали практически в два раза.

Подробнее о кризисе грузоперевозок читайте здесь.