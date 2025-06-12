Грузовик и легковушка столкнулись на трассе «Сортавала» в Карелии

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Двое человек пострадали в жёсткой аварии на трассе в Лахденпохском районе.

О ДТП, произошедшем возле посёлка Мийнала Лахденпохского района Карелии, сообщили в Госкомитете республики по ОЖ и БН.

Информация об аварии поступила сегодня, 14 июня, в 08.28 утра. На трассе «Сортавала» столкнулись два автомобиля, грузовик и легковушка.

Оба автомобиля перевернулись, вылетев в кювет. В аварии пострадали оба водителя, при этом водитель грузовика был госпитализирован, в легковом автомобиле от госпитализации отказался.

Пожарные отключили аккумуляторы автомобилей. Разлива топлива на дороге не было.