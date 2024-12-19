Грузовик из Беларуси опасно заблудился морозной ночью в карельской столице

Автоинспекторы Петрозаводска помогли гостю Карелии, который в сложной ситуации вынужден был въехать в город, но заблудился.

Историю о том, как автоинспекторы пришли на помощь неместному водителю морозной ночью, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.



В начале недели, в ночь с 16 декабря на 17 декабря, дежурному поступило сообщение о грузовике на Первомайском проспекте в карельской столице, которое может представлять опасность для участников дорожного движения.

Дежурный оперативно передал информацию ближайшему наряду Д. С. Автоинспекторы Кирилл Усов и Вячеслав Соловьев прибыли на место и увидели грузовик в правой полосе дороги.

Водитель, житель Республики Беларусь, рассказал, что из-за мороза на трассе стало замерзать топливо, он был вынужден заехать в город, где заблудился.

Дорожные полицейские помогли водителю добраться до ближайшей автозаправки и безопасно выехать из города.

Позже с Госавтоинспекцией города связался водитель и поблагодарил сотрудников ДПС.