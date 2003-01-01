Грузовик наехал на отбойник на трассе «Кола» в Карелии

Утром 9 октября в Пряжинском районе Карелии большегруз налетел на отбойник.

На 356-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» грузовой автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, информация о ДТП поступила в систему112 в 08:55. На место происшествия выехала дежурная пожарная команда из поселка Пряжа. Спасатели прибыли к месту аварии в 09:33 и провели осмотр территории.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Разлива топлива и других опасных веществ не произошло. Движение по автодороге не ограничивалось.

