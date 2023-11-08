Грузовик насмерть сбил лося на трассе в соседнем с Карелией регионе

Большегруз протаранил животное на дороге между новой Ладогой и Вологдой (12+).

Сохатый погиб под колесами машины на трассе в Волховском районе Ленинградской области. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Водитель грузовика сбил лося на 521-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога» в районе поворота к деревне Пенчино. Авария случилась утром 10 ноября, об этом 47news сообщил очевидец.

Сообщается, что сохатый от удара погиб. На кадрах с места видно, что животное неподвижно лежит у обочины, на земле следы крови.

По предварительным данным, автомобилист не пострадал. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции.