Грузовик оборвал провода в Кондопоге и обесточил целую улицу

Энергетики и полиция разыскивают автомобиль, «погасивший» улицу в Кондопоге.
Сегодня, 12 сентября, в полдень неустановленный пока грузовик повредил линию электропередачи, питающую целую улицу в Кондопоге. Как рассказали в Прионежской сетевой компании, движущийся на большой скорости крупногабаритный автомобиль наехал на опору ЛЭП напряжением 0,4 кВ в Кондопоге. В результате опора была повреждена и накренилась, а провода на линии порвались. С места происшествия машина скрылась. В результате инцидента была обесточена улица Рябиновая.
На ликвидацию ЧП прибыла оперативно-ремонтная бригада Кондопожского электросетевого участка АО «ПСК». Была задействована специальная автомобильная техника и немедленно доставлены необходимые для ремонта материалы. К 16 часам ЛЭП была введена в работу.
Представители Прионежской сетевой компании проинформировали правоохранительные органы о произошедшем. На место повреждения ЛЭП были вызваны представители ГАИ. В настоящий момент ведется розыск скрывшейся машины.