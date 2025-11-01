Грузовик перевернулся и заблокировал дорогу в Прионежском районе Карелии. Пострадала девушка

ДТП с участием грузовика КАМАЗ произошло сегодня в Прионежском районе на дороге, ведущей к садоводческим некоммерческим товариществам «Нелукса» и «Виктория». Есть пострадавшая.
Инцидент произошел днем. По информации, грузовик лежит поперек дороги, полностью блокируя движение:— Всем, кто планирует выехать или въехать в наши СНТ — дорога перекрыта. Перевернулся КАМАЗ, лежит поперек дороги. Если есть у кого в СНТ тяжелая техника, помогите водителю!», — рассказал очевидец события.
В сообщении говорится, что у автомобиля отказали тормоза, в результате чего грузовик опрокинулся на бок. Вследствие ДТП девушка повредила спину.
