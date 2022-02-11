Грузовик под управлением жителя соседнего региона с нарушением пронесся по трассе в Карелии

Автоинспекторы остановили на трассе «Кола» водителей, превысивших скорость, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД Карелии во время патрулирования участка трассы «Кола» в Медвежьегорском районе зафиксировали несколько нарушений скоростного режима.

Так, водитель из Бокситогорска, управляя грузовым автомобилем, превысил скорость движения более, чем на 20 км/час. Житель поселка Муезерский на автомобиле Audi пронесся по трассе со скоростью 119 км/час, а житель Санкт-Петербурга на автомобиле Nissan превысил скорость на 28 км/час.

Все любители быстрой езды были привлечены к административной ответственности.