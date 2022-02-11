890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
Сегодня 17:01
Стало известно, откуда в Петрозаводск приедут новые троллейбусы 9
Сегодня 06:40
«Мясо собирали по всей округе»: на ралли в Карелии автомобиль вылетел с трассы (ВИДЕО) 3
Сегодня 15:13
Количество заражений коронавирусом в Карелии приближается к 110 тысячам 1
Сегодня 09:19

Грузовик под управлением жителя соседнего региона с нарушением пронесся по трассе в Карелии

Новости. Общество
18:40, 11 Февраля 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Автоинспекторы остановили на трассе «Кола» водителей, превысивших скорость, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД Карелии во время патрулирования участка трассы «Кола» в Медвежьегорском районе зафиксировали несколько нарушений скоростного режима.

Так, водитель из Бокситогорска, управляя грузовым автомобилем, превысил скорость движения более, чем на 20 км/час. Житель поселка Муезерский на автомобиле Audi пронесся по трассе со скоростью 119 км/час, а житель Санкт-Петербурга на автомобиле Nissan превысил скорость на 28 км/час.

Все любители быстрой езды были привлечены к административной ответственности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2022-02-11 19:45:27
На коле всё фуры идут превышением. Они с прицепом. Значит 70км.ч. но нет. Их никто не трогает. С ужасным обяснением. Иначе будут пробки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм

Аналитика

Сегодня 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 8
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 14
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 2
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»