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Грузовик протаранил легковушку на одной из улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:11, 10 Февраля 2022

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Из-за аварии проезд по улице Ригачина затруднен.

Сегодня, 10 февраля, в 10.09 произошло ДТП на перекрестке улиц Ригачина и Чернышевского в Петрозаводске. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, легковой автомобиль пытался совершить поворот с улицы Ригачина на улицу Чернышевского, когда в него врезался двигавшийся в попутном направлении по улице Ригачина грузовик.

Ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Как уточнили в паблике, несмотря на то, что место ДТП освободили, на 11.14 проезд по улице Ригачина в сторону улицы Онежской Флотилии был затруднен.

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