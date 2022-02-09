Грузовик протаранил легковушку на одной из улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

Из-за аварии проезд по улице Ригачина затруднен.

Сегодня, 10 февраля, в 10.09 произошло ДТП на перекрестке улиц Ригачина и Чернышевского в Петрозаводске. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, легковой автомобиль пытался совершить поворот с улицы Ригачина на улицу Чернышевского, когда в него врезался двигавшийся в попутном направлении по улице Ригачина грузовик.

Ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Как уточнили в паблике, несмотря на то, что место ДТП освободили, на 11.14 проезд по улице Ригачина в сторону улицы Онежской Флотилии был затруднен.