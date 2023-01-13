Грузовик раздавил легковой автомобиль на трассе «Кола» в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)

Три человека погибли в страшной аварии в Ленобласти.

Прокуратура Ленобласти проводит проверку по факту смертельного ДТП на 161-м километре трассы «Кола». Об этом пишет 47news.

По предварительным данным, автомобили столкнулись 13 января около половины одиннадцатого вечера. Renault Sandero столкнулась с грузовым Mercedes, погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. Их данные устанавливаются.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что, по предварительной информации, французская машина выехала на полосу встречного движения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.