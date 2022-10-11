Грузовик сбил 19-летнюю девушку на тротуаре в Петрозаводске

ДТП произошло вечером на Первомайском проспекте.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 12 октября, в 21:47 на Первомайском проспекте в районе дома № 8 грузовик сбил пешехода. Предварительно установлено, 24-летний водитель фургона IVECO при движении задним ходом по тротуару не обеспечил безопасность движения. Он совершил наезд на 19-летнюю девушку.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Девушка была доставлена в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, подросток на автомобиле в районе Карелии насмерть сбил лошадь и отправил четверых человек в больницу.