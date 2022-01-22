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Грузовик сбил 7-летнего ребенка на трассе «Кола» в Карелии

Новости. Происшествия
10:49, 23 Января 2022
фото: © Валерий Шарифулин-ТАСС, архив

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Автомобили столкнулись на трассе Беломорском районе – ребенок, пассажир одной из машин, вышел на обочину и попал под колеса грузовика.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вчера, 22 января,  в 19.45 на 799 километре федеральной автодороги «Кола» грузовой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF с прицепом допустил неуправляемый занос прицепа с выездом на полосу встречного движения. Там прицеп сбил 7-летнего мальчика, стоявшего у обочины.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, женщина с ребенком, стоявшие у барьерного ограждения, ранее стали участниками другого ДТП — они были пассажирами одной из столкнувшихся на том же участке дороги машин.

Ребенок с травмами был доставлен для оказания помощи в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Грузовик сбил 7-летнего ребенка на трассе «Кола» в Карелии

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Комментарии

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