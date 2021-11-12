Грузовик сбил пешехода в крупнейшем городе Приладожья в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Мужчина был госпитализирован с травмами в результате ДТП в Сортавале, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Сортавале 20 декабря в 19.53 грузовой автомобиль VOLVO под управлением 46-летнего водителя сбил пешехода — 31 летнего мужчину.

Как уточняют в ГИБДД, пострадавший переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате ДТП он был госпитализирован с травмами.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео инцидента, произошедшего в районе дома по улице Карельская, 14.