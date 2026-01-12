Грузовик УАЗ пробил иномарку на дороге в Прионежском районе

Вблизи посёлка Шуйская Чупа столкнулись два автомобиля.
12 января в 18:37 вблизи посёлка Шуйская Чупа Прионежского района произошло столкновение двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции по Карелии.
— 67-летний водитель бортового УАЗ допустил занос и столкновение со встречным кроссовером Belgee, — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пострадала 47-летняя женщина, находившаяся за рулём иномарки. Кроме того, её автомобиль получил значительные механические повреждения.
Как отметили в полиции, авария произошла по причине того, что водители не учли сложные погодные условия и превысили скорость на заснеженной дороге.
