Грузовик устроил фейерверк на оживленной магистрали в Петрозаводске

Большегруз «отжигал» на набережной Варкауса в Петрозаводске.
Дорожное происшествие попало на видеозапись уличного наблюдения компании «Ситилинк», которую опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Инцидент произошел днем во вторник, 3 декабря, в 13.56 на перекрёстке набережной Варкауса и улицы Московская.
На кадрах видно, как большегруз во время движения по магистрали задел провода. После этого произошла вспышка.
Потом на месте происшествия работала аварийная бригада.
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