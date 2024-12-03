Грузовик устроил фейерверк на оживленной магистрали в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

Большегруз «отжигал» на набережной Варкауса в Петрозаводске.

Дорожное происшествие попало на видеозапись уличного наблюдения компании «Ситилинк», которую опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел днем во вторник, 3 декабря, в 13.56 на перекрёстке набережной Варкауса и улицы Московская.

На кадрах видно, как большегруз во время движения по магистрали задел провода. После этого произошла вспышка.

Потом на месте происшествия работала аварийная бригада.