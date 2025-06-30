Грузовик Volvo с полуприцепом и бревнами перевернулся на трассе в Карелии

Еще один большегруз перевернулся на трассе в Карелии. Водителя увезли в больницу.

Сегодня, 1 июля, около 10:20 на 7-м километре федеральной автодороги А-137 (трасса на Костомукшу) в Сегежском районе произошел съезд с дороги и последующее опрокидывание грузовика Volvo с полуприцепом.

Как рассказали в МВД Карелии, в аварии пострадал водитель, его госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее в аналогичной аварии на этой же трассе погиб водитель другого грузовика.