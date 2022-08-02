Грузовик врезался в «легковушку» на Кукковском кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла с участием легкового автомобиля и КамАЗа произошла на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов.

ДТП произошло сегодня, 12 августа, в 14.55 на перекрестке с круговым движением с многополосной проезжей частью. Оба участника аварии двигались по перекрестку: грузовой автомобиль — в средней полосе движения, легковой — в левой, пишет ДТП ПТЗ.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк». Судя по видео, ДТП произошло, когда легковой автомобиль начал маневр перестроения вправо, по всей видимости, намереваясь съехать на Карельский проспект. В это же время КамАЗ двигался в «прямом» направлении.

В результате столкновения легковой автомобиль развернуло на 180 градусов.

Машины получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, автомобили разбросало по дороге после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО).