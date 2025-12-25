Житель Москвы получил травмы в ДТП на трассе в Карелии.
25 декабря в 23:08 на 261 км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Олонецком районе автомобиль «Газель» съехал в кювет и опрокинулся на бок, сообщили в ГАИ по Карелии.
За рулём фургона находился 51-летний житель Москвы. В результате происшествия мужчина получил травмы.
Ранее мы писали, что на 7 км километре автодороги «Подъезд к г. Петрозаводску в составе трассы Р-21» 51-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в левый придорожный кювет. Мужчина получил травмы, а его автомобиль — механические повреждения.