Грузовик завалился набок посреди ночной трассы рядом с Карелией

Дорожная авария с большегрузом произошла в Ленобласти.

Дорожная полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием большегруза в Тосненском районе Ленобласти. Упавший транспорт уже убрали с дороги, сообщает 47news.

Как рассказали изданию в аварийно-спасательной службе Ленобласти, около трех часов ночи 2 декабря поступил сигнал об аварии у поселка Красный Бор на 670 километре трассы «Россия». Выяснилось, что там опрокинулся грузовой автомобиль.

Прибывшие спасатели отключили в машине аккумулятор. Водитель не пострадал, отмечает источник.

Сотрудники управляющей организации ФКУ Упрдор «Северо-Запад» оперативно подняли транспорт с проезжей части.