Грузовое судно получило пробоину в Онежском озере в Карелии

Судно, гружённое щебнем, село на мель в Онежском озере поблизости от территории Прионежского района Карелии.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, днём 12 сентября сухогруз «Павел Лебедев», гружённый 1900 тоннами щебня, сел на мель кормой в порту Ропручей (Онежское озеро, село Рыбрека). Судно получило пробоину в кормовой части, затоплено машинное отделение.

На борту находились девять членов экипажа, они не пострадали, добавил источник.

По его информации, двигатели сухогруза остановлены, самостоятельно сняться с мели он не может. Судовладелец — ООО «Дельта» (Нижний Новгород) — решает вопрос по обследованию сухогруза, перегрузке и буксировке к месту ремонта.

Инцидент произошёл за пределами судового хода, помех судоходству по Онежскому озеру нет. Разлива топлива не наблюдается.