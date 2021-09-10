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Грузовое судно получило пробоину в Онежском озере в Карелии

Новости. Происшествия
17:06, 12 Сентября 2021

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Судно, гружённое щебнем, село на мель в Онежском озере поблизости от территории Прионежского района Карелии.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, днём 12 сентября сухогруз «Павел Лебедев», гружённый 1900 тоннами щебня, сел на мель кормой в порту Ропручей (Онежское озеро, село Рыбрека). Судно получило пробоину в кормовой части, затоплено машинное отделение.

На борту находились девять членов экипажа, они не пострадали, добавил источник.

По его информации, двигатели сухогруза остановлены, самостоятельно сняться с мели он не может. Судовладелец — ООО «Дельта» (Нижний Новгород) — решает вопрос по обследованию сухогруза, перегрузке и буксировке к месту ремонта.

Инцидент произошёл за пределами судового хода, помех судоходству по Онежскому озеру нет. Разлива топлива не наблюдается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кинокритик
2021-09-12 17:25:08
Щебень выгрузить, а либероидных протестунов загрузить. Отправить Северным морским путем в любимую ими омерику. Там хорошо : работать не надо и права человеков соблюдают
Off
2021-09-12 18:11:44
Кинокритик/наташка , обидели тебя лдпровцы , по самые полимеры .. злобу на них таишь ..шипишь в бессильной злобе . ))
Скоро вы все , педроссы, проиграете выборы и поедете на южное побережье.. Северного Ледовитого, осваивать арктические гектары . :)
Козьма
2021-09-12 19:04:01
Off, надо их как то уже и собирать в дорогу .
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