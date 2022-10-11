Грузовой фургон врезался в маршрутный автобус в Петрозаводске (ВИДЕО)

По предварительным данным, пострадали четверо пассажиров.

Видео аварии с участием маршрутного автобуса и грузового фургона появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло на Перевалке, на перекрестке улиц Черняховского и Фрунзе сегодня. 2 ноября, в 12.50. В маршрутку, следовавшую по улице Черняховского по главной дороге, въехал грузовой фургон, двигавшийся во встречном направлении. Столкновение произошло на полосе дороги, по которой ехал фургон. Непосредственно перед аварией проезжую часть перед машинами перебежали пешеходы.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, по предварительным данным, пострадали четверо пассажиров маршрутки. В ГИБДД Петрозаводска данных о пострадавших на данный момент нет.