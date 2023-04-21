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Грузовой поезд раздавил медведя на западе Карелии

Новости. Происшествия
16:21, 02 Июня 2023
фото: © panoramapro.ru

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В четверг, 1 июня, в Суоярвском районе медведь погиб под колесами поезда, сообщили в транспортной полиции Карелии.

 

В минувший четверг, 1 июня, в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне станций Аконярви – Гимольская Суоярвского района грузовой состав сбил на медведя.

Стражи порядка установили, что дикий зверь перебегал железнодорожные пути перед локомотивом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Медведь погиб.

На график движения поездов инцидент не повлиял.    

Сотрудники петрозаводского отдела транспортной полиции проводят проверку. Информация о гибели животного передана в Суоярвское охотничье хозяйство.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что медведь пробежал по Петрозаводску между школой и перинатальным центром. 

Зверь попал в объектив одной из камер видеонаблюдения. 

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