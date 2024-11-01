Грузовоз улетел с дороги в Прионежском районе

Грузовая махина угодила в кювет под Педасельгой.
О дорожном происшествии в воскресенье, 3 ноября, сообщил паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В сети разместили фото последствий аварии.
Подписчик паблика рассказал, что большегруз съехал в кювет возле Педасельги.
На фото видно, что на месте аварии работают дорожная полиция и спасатели, спецтехника подъехала, чтобы достать большегруз из кювета.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.
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