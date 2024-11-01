Грузовоз улетел с дороги в Прионежском районе

Грузовая махина угодила в кювет под Педасельгой.

О дорожном происшествии в воскресенье, 3 ноября, сообщил паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В сети разместили фото последствий аварии.

Подписчик паблика рассказал, что большегруз съехал в кювет возле Педасельги.

На фото видно, что на месте аварии работают дорожная полиция и спасатели, спецтехника подъехала, чтобы достать большегруз из кювета.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.