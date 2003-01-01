Грузовые составы заблокировали доступ к электричке в Петрозаводске

В Минтрансе назвали причину сбоя.

12 августа на станции «Томицы» в Петрозаводске грузовые поезда перекрыли подход к пассажирской платформе, из-за чего люди не смогли сесть на электричку. Об этом сообщил министр транспорта Карелии Дмитрий Крылов.

— По факту блокировки грузовыми составами подхода к пассажирской платформе на станции Томицы, произошедшему 12 августа. Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК организовано взаимодействие со структурным подразделением ОАО «РЖД», ответственным за формирование графиков движения, — написал министр.

Проверка показала, что причиной блокировки стала ошибка диспетчера.

— Виновного диспетчера привлекли к дисциплинарной ответственности. С персоналом провели дополнительный инструктаж, чтобы подобное не повторилось, — написал Крылов в соцсетях.

Напомним, электричку запустили 8 июня 2025 года. В маршруте предусмотрено 19 остановок, из них 4 — в Петрозаводске. Транспорт проходит через железнодорожный вокзал и останавливается на городских станциях «Онежский разъезд» (Птицефабрика), «Голиковка», и «Томицы» (Сулажгорский Кирпичный Завод). Отправляясь из карельской столицы, поезд следует до Кондопоги в одном направлении, Деревянки и Ладвы — в другом.