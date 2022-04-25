Грузовые суда, которым закрыли иностранные порты, собираются пустить через Карелию

Минтранс России поддержал инициативу властей Карелии по использованию Беломорско-Балтийского канала как альтернативы судоходным маршрутам, закрывшимся из-за западных санкций.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сегодня из-за внешних санкций многие предприятия начали испытывать проблемы с логистикой при доставке продукции на внутренний рынок, и тем более на экспорт. Между тем, наш ББК — это надежный водный путь, он связывает Белое море с Балтийским и Каспийским. Когда-то, в советское время, по каналу перевозили порядка 7 млн тонн груза ежегодно. В последующие годы поток грузов уменьшился. И сегодня пропускная способность канала гораздо больше той, что используется», — пояснил губернатор.



По его мнению, ББК поможет обеспечить бесперебойную доставку товаров с Северо-Запада России в ее центральную часть и далее в дружественные нам зарубежные страны.

«Конечно, до практической реализации планов предстоит еще многое сделать. В том числе просчитать экономическую составляющую, возможно, провести реконструкцию некоторых участков и так далее», — добавил глава республики.