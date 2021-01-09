Губа Онежского озера затянулась льдом (ФОТО)

Синоптики зафиксировали ледостав на Онежском озере.
Как сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии", еще пара-тройка дней морозов и Онежское озеро полностью замерзнет.
"На Ладоге о толковом ледовом покрове и речи идти не может, озеро слишком теплое", - сообщается в паблике.
Петрозаводчане прислали в редакцию "Столицы на Онего" фото, на которых запечатлели, как Губа Онежского озера покрылась льдом.
"Небо и озеро слились в одно целое. Не видно, где кончается небо", - написал автор фото.
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