Губернатор Ленобласти прокатился на мотоцикле по дорогам Карелии (ВИДЕО)

Александр Дрозденко, сев за руль мотоцикла, оценил туристический бизнес Ленобласти и Карелии.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдыхает в 47-м регионе и Карелии. За два дня он преодолел 600 км на мотоцикле. Он оценил дороги, придорожный сервис и места размещения. Видео с поездки он опубликовал в соцсети.

«Бизнес не приходит сюда за быстрой прибылью, здесь работают „в долгую“, поэтому каждый день вкладываются в качество и репутацию. Гости здесь тоже особенные — люди приезжают „выдохнуть“ темп городской жизни среди воды, векового леса, скромных северных святынь и храмов. Для развития этого края очень важная составляющая — экосистема Ладожского озера. Сберечь его для будущих поколений — задача сегодняшнего дня», — пишет губернатор.

Ранее сообщалось, в сезон отпусков Карелия примет до миллиона туристов. Для этого открыты и построены новые объекты, дороги и инфраструктура.