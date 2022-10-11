Губерниев уходил в леса Карелии на съемках шоу «Вызов» (ВИДЕО)

Вышел в эфир первый выпуск проекта «Вызов», съемки которого проходили летом в Сортавальском районе.

В минувшую субботу, 15 октября, на ТНТ стартовало спортивно-интеллектуальное шоу «Вызов» (16+). Участники проекта, 12 звезд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства, отправились в Карелию, чтобы пройти испытания в парах: «звезда» плюс «интеллектуал».

Ведущая шоу «Вызов» Наталья Попова рассказала «Газете.Ru» о том, как ей работалось в проекте с коллегой Дмитрием Губерниевым.

«Конечно, поначалу было сложно, потому что я привыкла работать в кадре одна. Когда ты в кадре с другим ведущим, ты должен прислушиваться к его эмоциям, его голосу, его репликам, не перебивать, как-то реагировать на то, что он говорит, — поделилась Попова. — Для Димы тоже было непросто, он же человек-оркестр, который может сам все прокомментировать и сам все провести. Но нам нужно сработаться, мы приняли эту аксиому и постепенно синхронизировались. В первом эпизоде мы друг к другу привыкали, но потом себя перенастроили».

По словам ведущей, в ходе совместной работы она многому научилась у Губерниева:

«Дима — профессионал высочайшего уровня, я многому у него научилась, поэтому считаю, что этот вызов для меня прошел как нельзя лучше, потому что я вынесла из этого проекта много навыков по части командной работы. Постепенно у нас тоже появилась и жизнь вне кадра — как у ребят. Дима — человек спортивный, после долгих съемок он брал палки для скандинавской ходьбы и уходил в леса Карелии, затем прыгал в холодную воду красивейшего озера. Постепенно и я за ним потянулась, влилась в командную работу во всех смыслах».

Видео первого выпуска шоу опубликовали в паблике «Весь Петрозаводск /Карелия».

Ранее сообщалось, горный парк «Рускеала» стал на три дня площадкой для съемки нового спортивно-интеллектуального реалити-шоу «Вызов».