890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
Стало известно, за что в магазине «Петрович» сотруднице выплатили премию
08.02.2022 15:23

Гулянка за чужой счет может стоить жительнице Карелии 6 лет лишения свободы

Новости. Криминал
09:53, 09 Февраля 2022
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Новости партнеров

В Прионежье женщина пропила без разрешения деньги с карты друга, а потом скрыла следы преступления, теперь ее ждет наказание, сообщили в МВ Карелии.

В отдел полиции Прионежского района обратился 37-летний селянин. Он сообщил, что кто-то воспользовался его банковской картой и похитил 3,5 тысячи рублей. О краже денег со счёта он узнал, получив на мобильный телефон несколько СМС-уведомлений о покупках в магазинах, которых не совершал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к растрате причастна знакомая потерпевшего — 40-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что на протяжении нескольких январских дней гостила у приятеля. Так, по версии следствия, в один из них селянка воспользовалась тем, что хозяин квартиры спит после застолья, вытащила из кармана его куртки банковскую карту и отправилась за покупками. Чужие деньги она потратила на алкоголь, который в дальнейшем выпила. А затем, пытаясь отвести от себя подозрения, незаметно подбросила карту владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»