Гулянка за чужой счет может стоить жительнице Карелии 6 лет лишения свободы

В Прионежье женщина пропила без разрешения деньги с карты друга, а потом скрыла следы преступления, теперь ее ждет наказание, сообщили в МВ Карелии.

В отдел полиции Прионежского района обратился 37-летний селянин. Он сообщил, что кто-то воспользовался его банковской картой и похитил 3,5 тысячи рублей. О краже денег со счёта он узнал, получив на мобильный телефон несколько СМС-уведомлений о покупках в магазинах, которых не совершал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к растрате причастна знакомая потерпевшего — 40-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что на протяжении нескольких январских дней гостила у приятеля. Так, по версии следствия, в один из них селянка воспользовалась тем, что хозяин квартиры спит после застолья, вытащила из кармана его куртки банковскую карту и отправилась за покупками. Чужие деньги она потратила на алкоголь, который в дальнейшем выпила. А затем, пытаясь отвести от себя подозрения, незаметно подбросила карту владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.