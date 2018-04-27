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Новости. Общество
20:20, 27 Апреля 2018

Хабенский рассказал, как плевался при поцелуе с Джоли

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Российский актёр Константин Хабенский рассказал о поцелуе с голливудской дивой Анджелиной Джоли на съёмках фильма "Особо опасен".

В интервью журналисту Юрию Дудю он подчеркнул, что это был вовсе не поцелуй, а искусственное дыхание, и ему пришлось "плевать на Анджелину кинокровью", передает "Лайф".

Дудь спросил Хабенского о его ощущениях от этой сцены. В ответ актёр вздохнул и ответил, что об этом у него спрашивали даже американские пограничники.

"Это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс Макэвой. А мне делали искусственное дыхание, — пояснил Хабенский. — И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе всё это нужно выплюнуть на Анджелину и её партнёров... Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем".

Американский боевик "Особо опасен" режиссёра Тимура Бекмамбетова вышел в 2008 году. В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Морган Фримен и Анджелина Джоли. В эпизодической роли снялся Константин Хабенский.

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