Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»

Все платежи проходят в штатном режиме.

Вечером 30 октября сайт Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» — оказался взломан хакерами.

Взломщики оставили посетителям на главной странице послание: «Мы приветствуем Вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными, поскольку это единственная и непреходящая ценность, которая у нас оставалась».

Что на это ответили в НСПК, знает проект «Жизнь и кошелек».