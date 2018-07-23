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Новости. Общество
09:25, 23 Июля 2018

Хакеры взломали страницу пресс-секретаря главы Карелии в "ВКонтакте"

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Хакеры взломали аккаунт пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк в социальной сети "ВКонтакте".

Об этом рассказала сама Кабатюк.

"Друзья, сутки была взломана! Восстанавливаюсь!!!" - написала она.

Отметим, что злоумышленники также изменили имя и фамилию  владельца страницы с Марины Кабатюк на Алексея Пивоварова.

Марина Кабатюк в январе 2016 года была назначена пресс-секретарем занимавшего в то время пост главы Карелии Александра Худилайнена. К настоящему времени она проработала 7 месяцев в качестве официального представителя в СМИ Артура Парфенчикова. После выборов главы Карелии она ушла в отпуск с последующим увольнением. В октябре 2017 года стало известно, что она устроилась на должность заместителя директора по маркетингу ООО "Русский Лесной Альянс", а в июне 2018 года вновь стала пресс-секретарем главы республики.

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Комментарии

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NIK
2018-07-23 09:49:05
Горе то какое .А может и не стоит ?
Гость
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