В Карелии пенсионерка устроила шоппинг, найдя забытую односельчанкой карту в магазине

Жительница поселка, воспользовавшись чужой картой, стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в МВД республики.

В полицию Пряжинского района обратилась 68-летняя жительница одного из поселков. Она потеряла свою банковскую карту - на ее телефон стали поступать уведомления о списании. Со счета исчезло порядка 5 тысяч 500 рублей, после чего женщина заблокировала карту.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастна 66-летняя односельчанка потерпевшей. Она дала признательные показания.

Как выяснилось, чужую банковскую карту подозреваемая нашла в продуктовом магазине возле кассы и решила ею воспользоваться. Она успела оплатить покупки в нескольких торговых точках, а затем доступ к чужим деньгам был перекрыт.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело.