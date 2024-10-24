«Халтура нам не нужна»: в Петрозаводске началось восстановление дорог

Заместитель главы Петрозаводска контролирует восстановление дорог в городе.

Как сообщил заместитель главы Петрозаводска Михаил Ершов, организация, проводившая земляные работы на улице Зайцева и Соломенском шоссе, приступила к восстановлению дорожного покрытия.

Михаил Ершов подчеркнул, что качество выполненных работ будет тщательно контролироваться. «С руководством КУ РК Управдор договорились об оказании содействия с их стороны в части отбора кернов для проверки качества работ», — отметил он. — «Работы не будем принимать до тех пор, пока качество не будет приведено в соответствии с нормами».