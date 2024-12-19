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«Халупа для солдата»: участнику СВО предложили ветхое жилье в Карелии

Новости. Общество
09:00, 21 Декабря 2024
фото: © Скриншот с видео от Народный фронт I Республика Карелия / VK

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Представителям администрации и активистам Народного фронта пришлось выламывать дверь, чтобы попасть внутрь предоставленного бойцу жилья.

Участнику СВО Руслану Гусеву, который вернулся домой после ранения, по льготной очереди предложили настоящую халупу в поселке Вилга. Видео опубликовали в паблике Народный фронт I Республика Карелия.

В качестве жилья ему дали дом с разбитой верандой, протекающей крышей, сломанной крышей, разваленными крыльцом и проваленными полами.

«Это не жилье, а настоящая халупа, которую по льготной очереди предложили участнику С. О. Холод и разруха царят в двухкомнатной квартире в поселке Вилга, которую осмотрели Мария и Руслан Гусевы. От увиденного в ужасе были не только они, но и пришедшая с ними представительница администрации», — написали в паблике Народного фронта.

Чтобы попасть внутрь представителям администрации пришлось выбить старую дверь. Когда люди зашли внутрь, там царил ледяной холод. Отопления и печек нет. Сейчас Руслан Гусев находится в безвыходном положении — его прежнее жилье давно сгорело. 

«Из-за халатности чиновников, потерявших документы, теперь в общей очереди на жилье он 361-й, а в льготной — 49-й. Администрация предложила Руслану подождать до 2025 года, когда будет отремонтировано жилье в Вилге. А пока самим сделать в халупе косметический ремонт. Мы обратились в администрацию Прионежского района. Нам ответили, что другого жилья для этой семьи нет», — сообщили активисты Народного фронта.

На ремонт руин придется потратить около четырех млн рублей.  Таких денег у супругов с несовершеннолетним ребенком нет. Они вынуждены снимать жилье в деревне Педасельга, откуда их в любой момент могут попросить.  

Супруга Руслана обратилась за помощью в прокуратуру, которая начала проверку. Ситуацию контролирует Народный фронт Карелии.

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