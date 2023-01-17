Хамство 80-летней узнице концлагерей обошлось жителю Карелии в 15 тысяч

Мужчине, который обругал пенсионера и инвалида, придется выплатить компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.
Петрозаводский горсуд удовлетворил иски прокурора Прионежского района в интересах 80-летней пенсионерки, которая является инвалидом и узником фашистских концлагерей.
Установлено, что в мае прошлого года женщина вместе с супругом находились на даче в одном из СНТ Прионежья. Ее обматерил нетрезвый сосед.
После вмешательства прокурора мировой суд назначил грубияну штраф в три тысячи рублей.
Однако мужчина его не оплатил, перед пенсионеркой не извинился. Тогда районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 15 тысяч рублей.
Исковые требования суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.
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