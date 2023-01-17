Хамство 80-летней узнице концлагерей обошлось жителю Карелии в 15 тысяч

Мужчине, который обругал пенсионера и инвалида, придется выплатить компенсацию морального вреда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский горсуд удовлетворил иски прокурора Прионежского района в интересах 80-летней пенсионерки, которая является инвалидом и узником фашистских концлагерей.

Установлено, что в мае прошлого года женщина вместе с супругом находились на даче в одном из СНТ Прионежья. Ее обматерил нетрезвый сосед.

После вмешательства прокурора мировой суд назначил грубияну штраф в три тысячи рублей.



Однако мужчина его не оплатил, перед пенсионеркой не извинился. Тогда районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 15 тысяч рублей.



Исковые требования суд удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.