Эксперты считают, что консервация в Карелии Надвоицкого алюминиевого завода приведет к гибели поселка Надвоицы.

"Мое мнение, что грозит это тем, что погибнет весь поселок, его население состарится и если не будет активности со стороны карельского правительства, не будет найден общий язык с богатыми алюминщиками, то консервация приведет к тому, что хана будет предприятию, НАЗ будет чахнуть как Онежский тракторный завод", - считает главный научный сотрудник Института экономики Карельского научного центра РАН Анатолий Шишкин.

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